O treinador do Leicester teceu rasgados elogios ao Sp. Braga e anteviu um «jogo difícil» frente aos minhotos, nesta quinta-feira.

«Todos os jogos são difíceis, o Sp. Braga tem uma história grande e consistente, está sempre presente na Liga Europa e iniciou bem a época. Estas equipas estão habituadas a ganhar, o Sp. Braga é experiente, tem bons jogadores, é uma equipa muito boa e estamos impressionados com a forma como joga», disse Brendan Rodgers.

O treinador norte-irlandês afirmou que o Sp. Braga «mostrou muita qualidade» diante do Rangers e do Wolverhampton na temporada passada e assumiu que é um adversário a ter em conta na luta pela liderança do G da Liga Europa.

Apesar de reconhecer a valia da formação portuguesa, Brendan Rodgers garantiu que os ingleses estão «confiantes e a melhorar», numa altura em que estão no segundo lugar da Premier League a apenas um ponto do líder Liverpool.

«Encontramos equipas fortes [no campeonato inglês], bem organizadas e que jogam com qualidade. O que tem sido evidente nesta época é o desenvolvimento da nossa equipa e a forma como entendemos o jogo. Vejo muito potencial neste grupo. Tenho visto consistência, regularidade e temos vindo a ganhar experiência, trabalhando juntos sob pressão», sublinhou.

Rodgers lembrou a passagem de Carlos Carvalhal pelo futebol inglês, onde «esteve muito bem no Sheffield [Wednesday]» e, no Swansea, «fez um bom trabalho».

«Ter oportunidade de trabalhar no futebol inglês e particularmente na Premier League dá a possibilidade de perceber bem a mentalidade deste futebol, diferente de qualquer outro campeonato do Mundo», vincou.

«O espírito, a capacidade de luta, a exigência física. Ele entende as características dos jogadores, a forma como jogam, a qualidade dos jogadores. Estou ansioso por vê-lo. Fez um excelente trabalho no futebol inglês e está a fazer um excelente trabalho no Sp. Braga», acrescentou.

O Sp. Braga já está em Inglaterra e esta quinta-feira mede forças com o Leicester, a partir das 20h00, numa altura em ambas as equipas partilham a liderança do Grupo G com 6 pontos.