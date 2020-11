Declarações do futebolista do Sp. Braga, Nico Gaitán, à SportTV, após a derrota por 4-0 ante o Leicester, em jogo da terceira jornada do grupo G da Liga Europa:

«Jogámos com um grande adversário, começou bem, equilibrado, até ao primeiro golo deles. O início da segunda parte levar logo o golo, mexeu um bocadinho na estratégia. Cometemos erros, agora é trabalhar para, no futuro, não voltar a cometer.»

«Acho que no jogo da Ucrânia, não eramos os melhores do mundo e hoje não somos os piores. O futebol é isto, temos jogos a cada três dias e, no domingo, vai ser um jogo competitivo.»

[Regresso à Luz, no domingo:] «O jogo do Benfica vai ser disputado, temos uma equipa competitiva, vamos competir. Para mim, é um jogo para três pontos, hoje defendo a camisola do Sp. Braga. Assim como fiz nas outras equipas, vou tentar dar o melhor pelo Sp. Braga.»