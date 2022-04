O Sporting de Braga joga esta quinta-feira em Glasgow, na Escócia, ante o Rangers, a partir das 20 horas, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, no estádio Ibrox.

A equipa comandada por Carlos Carvalhal está, a meio da eliminatória, com uma vantagem tangencial, fruto do triunfo por 1-0 no Municipal de Braga, obtido há uma semana, com um golo do espanhol Abel Ruiz.

Para este encontro, os minhotos partem apenas com Nuno Sequeira e Roger Fernandes como baixas. Do lado dos comandados de Giovanni Van Bronckhorst, duas baixas de vulto: Ianis Hagi e Alfredo Morelos.

O Rangers-Sp. Braga tem arbitragem do francês François Letexier e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

Veja, na galeria associada, o onze provável do Sporting de Braga para o jogo na Escócia.