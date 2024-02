Apesar da eliminação do Sporting de Braga, o golaço de Álvaro Djaló diante do Qarabag não passou despercebido e concorre à distinção de melhor jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Aos 83 minutos, o extremo espanhol apontou o golo que levou o jogo para prolongamento, depois de tirar um adversário do caminho e rematar colocado.

Benjamin Bourigeaud (Rennes), Lorenzo Pellegrini (Roma) e Ángelo Preciado (Sparta Praga) também estão na corrida ao prémio.

Veja os quatro golos nomeados: