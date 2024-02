Bruma é a principal novidade na lista de convocados do Sp. Braga para o jogo frente ao Qarabag, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.



O internacional português volta assim às opções de Artur Jorge depois de um mês afastado por lesão. O último jogo em que o extremo de 29 anos participou foi frente ao Famalicão, a 18 de janeiro.



Em sentido contrário, Ricardo Horta continua indisponível a contas com problemas físicos.



Os bracarenses vão tentar, às 17h45 desta quinta-feira, virar a eliminatória diante do Qarabag, formação azeri que triunfou na Pedreira por 4-2 na primeira mão.



Os 23 convocados do Sp. Braga:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.

Defesas: Serdar, Niakaté, Fonte, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Chissumba, Victor Gómez e Borja.

Médios: Cher Ndour, Zalazar, Vitor Carvalho, Pizzi , João Moutinho e Soumaré.

Avançados: Bruma, Abel Ruiz, Álvaro Djaló, Rony Lopes, Roger e Banza.