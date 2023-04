Está confirmado: Paulinho não vai jogar contra a Juventus, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.



O avançado, que não tinha subido ao relvado do treino desta quarta-feira, não seguiu viagem com a equipa para Turim. À semelhança do internacional português, Bragança e Jovane também não fazem parte das opções de Amorim devido a lesão.



Em sentido contrário, Manuel Ugarte viajou com a equipa apesar de não poder jogar devido a castigo.



O Sporting defronta a Juventus, em Itália, às 20h00 desta quinta-feira.