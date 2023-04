A imprensa italiana noticiou uma discussão acesa entre Leandro Paredes e Massimiliano Allegri na última segunda-feira. Na véspera da receção ao Sporting, dos quartos de final da Liga Europa, o técnico italiano confirmou que existiu um «confronto de ideias» com o internacional argentino.



«Não se passou nada. Foi um confronto de ideias. O Leandro não tem tido muitos minutos ultimamente, depois de ter jogado bastante no início da época. É normal um jogador ficar frustrado quando não joga. Mas tenho máxima confiança em todos os jogadores. As minhas decisões são baseadas no que eu vejo e acho que é o melhor para a Juventus. Todos têm de se sentir parte do grupo porque vamos ter jogos importantes até final da época», disse o treinador, em conferência de imprensa.



O episódio aconteceu no treino de segunda-feira, aberto ao público. O médio, que está em Turim por empréstimo do PSG, teve uma entrada mais dura sobre Szczesny e depois, no balneário terá confrontado Allegri pelos últimos resultados da equipa e pela escassa utilização nos últimos meses.

Segundo conta a Gazzetta dello Sport, a discussão, diante de todo o plantel, foi acalorada e Paredes teve de ser acalmado pelos companheiros, mas já não esteve presente no tradicional almoço de Páscoa.



A Juventus recebe o Sporting, esta quinta-feira, às 20h00.