Paulinho foi a ausência mais notada nos 15 minutos do treino do Sporting abertos à comunicação social.



O avançado não foi visto no relvado nos minutos iniciais do treino e não deve recuperar a tempo para o jogo contra o Young Boys, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Uma situação que Ruben Amorim deverá esclarecer às 12h30, altura em que vai falar aos jornalistas juntamente com um atleta.



Em sentido contrário, St. Juste esteve às ordens do técnico leonino. O neerlandês fez exercícios de ativação com bola integrado com os restantes companheiros e teve uma curta conversa com Ruben Amorim.



Nota ainda para Rafael Nel que voltou a treinar com a equipa principal depois de ter feito a estreia no jogo em Berna.



Depois de uma vitória por 3-1 na Suíça, o Sporting volta a defrontar o Young Boys esta quinta-feira (20h00), em Alvalade, num jogo referente à segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.