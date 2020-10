Declarações do treinador do AC Milan, Stefano Pioli, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, após, em jogo a contar para o play-off da Liga Europa:

«Estava à espera deste tipo de dificuldades, vi os jogos do Rio Ave, especialmente com o Besiktas. O Milan, até ao 1-1, conseguiu sempre ter o controlo do jogo. Na segunda parte, perdemos um pouco de lucidez, mas conseguimos estar taco a taco com o Rio Ave até ao final dos 90 minutos e no prolongamento.»

«É difícil controlar as emoções em todos os momentos, mas nos penáltis, o resultado pode cair para qualquer lado. O Milan teve sempre o pensamento claro, desde que entrou no estádio, de sair com o primeiro objetivo da época. O Rio Ave é uma equipa jovem, muitos com a primeira experiência na Europa. Estou satisfeito. As emoções estiveram ao rubro, é um primeiro objetivo importante.»