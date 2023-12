O presidente do Toulouse, Damien Comolli, reagiu com agrado ao sorteio do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, que colocou o Benfica na rota do conjunto francês. O dirigente destacou o estatuto europeu dos encarnados, mas garantiu que a equipa vai jogar «para vencer».

«É um grande clube, mas começas a habituar-te depois da fase de grupos. Tivemos o Liverpool, mas também o Lask e o Union Saint-Gilloise, que não foram fáceis. Apanhamos outro clube lendário do futebol europeu depois do Liverpool. É uma equipa com um grande passado, que chegou recentemente aos quartos de final da Liga dos Campeões, com um treinador [Roger Schmidt] conhecido pelo seu estilo de jogo, tem jogadores como Di María e Otamendi que conhecemos muito bem no futebol mundial. Vai ser emocionante. Vamos lá sem complexos, com muita ambição. Seja qual for o nosso adversário, tentamos jogar com o nosso estilo. Vamos lá para vencer», afirmou, ao Canal +.

«O jogo da segunda mão contra o Benfica será muito interessante, porque temos um ambiente excecional no estádio, ainda mais nas noites europeias. Temos absolutamente tudo a ganhar contra uma equipa de alto nível. Vamos jogar com toda a coragem que nos caracteriza há várias temporadas», concluiu.