Os Países Baixos vão receber a final four da Liga das Nações, agendada para junho de 2023, anunciou esta terça-feira a UEFA.

Os jogos, revelou o organismo que rege o futebol europeu, vão jogar-se nas cidades de Roterdão e Enschede.

Além dos Países Baixos, também a Itália, a Croácia e a Espanha vão participar nesta final four. As meias-finais jogam-se a 14 e 15 de junho, o jogo de atribuição do terceiro lugar e a final jogam-se a 18 do mesmo mês. O sorteio realiza-se em janeiro.