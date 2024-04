Na Liga Revelação, o Estoril empatou a zero no terreno do Vizela e sagrou-se campeão nacional de Sub-23 pela terceira vez na história.

Na 14.ª e última jornada do apuramento de campeão do campeonato, os estorilistas precisavam de apenas um empate para levantarem a taça, enquanto o Sporting, 2.º classificado da liga, necessitava de vencer o Torreense em casa e esperar que o Estoril perdesse no terreno do detentor do título.

Ora, os leões até venceram o seu jogo por 1-0, com um golo de Francisco Canário, mas o conjunto da linha conquistou a Liga Revelação, com um empate a zero diante dos vizelenses.

Nos outros jogos da tarde, o Benfica goleou fora de casa o Estrela da Amadora por 4-0. Já o Gil Vicente derrotou o Famalicão por 1-0.