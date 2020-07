Foi um triunfo que vale, praticamente, a manutenção para o Gil Vicente e que atrasa o Rio Ave na luta por um lugar europeu – esperando agora pelo resultado do Famalicão. Rodrigo foi o autor do golo que somam três pontos aos 33 já conquistados e que poderá garantir a presença na I Liga na próxima temporada.

Já a formação orientada por Carlos Carvalhal não conseguiu dar continuidade à senda de bons resultados dos últimos encontros e poderá perder o lugar europeu conquistado com o triunfo frente ao Sp. Braga. Não foi um jogo bem jogado e venceu a equipa que teve mais garra e coração.

O regresso do Gil Vicente à competição não tem sido famoso. Um triunfo em cinco jogos, um treinador com saída anunciada e algumas lesões condicionam o rendimento da equipa. Depois da derrota em Alvalade, Vítor Oliveira foi obrigado, uma vez mais, a mexer na equipa. Rúben Fernandes voltou ao eixo central da defesa e Edwin Vente saltou para a titularidade, no lado esquerdo. Já Alex Pinto regressou à lateral direita e, com isso, Claude Gonçalves voltou para o meio-campo, ao lado de Soares, relegando João Afonso para o banco de suplentes.

O Rio Ave vive um momento emocional oposto ao dos galos. Chegavam a Barcelos depois de ter vencido o Sp. Braga e saltado para um lugar europeu, ultrapassando o Famalicão. Ainda assim, Carlos Carvalhal surpreendeu ao deixar Nuno Santos, uma das figuras do encontro frente aos arsenalistas, no banco, substituído por Pedro Amaral. Carlos Mané também jogou de início do lado direito e Diego Lopes no esquerdo, deixando o ataque para Gelson Dala e Taremi.

Com as duas equipas a lutarem para objetivos distintos, mas ambas a precisarem de pontos como de pão para a boca, foram os vilacondenses que começaram melhor. Ainda assim, nunca conseguiram incomodar verdadeiramente o guarda-redes brasileiro Denis. Aos poucos os galos foram equilibrando, mas o resultado era o mesmo e Kieszek não passava de um mero espetador.

Acabou por ser de bola parada que os gilistas chegaram ao golo. Ruben Ribeiro marcou livre da direita e Rodrigo a ser Rodrigão e nas alturas a cabecear para golo. Estava desbloqueado o encontro já perto do descanso e a turma local, aproveitando a desorientação momentânea dos rioavistas, tentaram chegar ao segundo, porém foram perdulários. O intervalo chegou com a vantagem mínima.

No reatamento, o Rio Ave mostrou que queria mudar o rumo dos acontecimentos e as coisas pareciam ficar mais fáceis com a expulsão de Rúben Fernandes. O capitão dos galos travou em falta Taremi e viu o segundo amarelo, deixando o Gil Vicente com menos um. Para piorar, ato contínuo, Gelson Dala caiu na área barcelenses e Iancu Vasilica assinalou grande penalidade. Contudo, depois de rever as imagens o árbitro reverteu a decisão.

A jogar com dez, os galos cerraram fileiras, baixaram as linhas e apostaram no contra-ataque. Vítor Oliveira reforçou o meio campo e quase abdicou do ataque para segurar a preciosa vantagem. Os vilacondenses mexeram ao intervalo, mexendo três de uma assentada, mas as diferenças para o primeiro tempo não foram muitas.

Até ao final, o Rio Ave teve muita posse de bola, mas os lances de perigo foram escassos. Os gilistas tentaram matar o jogo em contra-ataque e Samuel Lino, em cima dos 90 ficou perto, mas o esférico saiu a rasar o poste. Valeu o golo do central Rodrigo a valer (quase) a manutenção).