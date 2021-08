Costinha foi operado esta terça-feira, na sequência de uma rotura total do tendão de Aquiles. O médio do Santa Clara foi submetido a uma intervenção cirúrgica ao pé direito no Porto.



O jogador de 28 anos lesionou-se com gravidade no duelo entre o Santa Clara e o Moreirense, realizado no domingo.



Até ao momento, Costinha já tinha disputado sete encontros com a camisola da formação dos Açores na presente temporada, tendo escapado ao surto de covid-19 que privou o Santa Clara de nove jogadores numa fase importante da época, em que disputa o acesso à fase regular na Liga Conferência.