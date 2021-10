Filipe Cândido é o novo treinador do Belenenses, sucedendo assim a Petit, tal como o Maisfutebol noticiou. A confirmação foi feita esta quarta-feira pelo clube que disputa a I Liga portuguesa de futebol.

«O mister Filipe Cândido é o nosso novo treinador. Bem-vindo mister", lê-se numa mensagem dos azuis, nas redes sociais, na qual referem que a apresentação será na sexta-feira.

Na mesma publicação, em que não foi oficializada a saída de Petit, Filipe Cândido surge já com as cores do novo clube a orientar uma sessão de trabalhos.

Filipe Cândido, de 42 anos, vai ter, segundo fonte dos azuis, Hélder Fonseca e Pedro Silva como adjuntos. Vai também ter a sua primeira experiência na I Liga, depois de ter estado na II Liga na temporada passada, ao serviço do Mafra. Até ao momento, em 2021/2022, Cândido treinava a União de Leiria, na Liga 3. Conta ainda com passagens por Sousense, Salgueiros e pelos júniores do Paços de Ferreira.

Na terça-feira, Petit não tinha orientado o treino do Belenenses, que teve como último jogo oficial o difícil triunfo na terceira eliminatória da Taça de Portugal, no reduto do Berço, do Campeonato de Portugal, por 2-1, no prolongamento. Na I Liga, a equipa está no 17.º e penúltimo lugar, com quatro pontos em oito jornadas.