Iván Marcano foi, esta segunda-feira, operado com sucesso ao joelho direito, depois de sofrer uma rotura do ligamento cruzado anterior, informou o FC Porto.



Segundo a nota publicada pelos dragões no site oficial, a intervenção cirúrgica decorreu na Ordem de São Francisco e foi da responsabilidade da equipa do doutor José Carlos Noronha.



Sem especificar o tempo de recuperação do jogador espanhol de 32 anos, os azuis e brancos referem apenas que este «já iniciou o processo de recuperação».



Na época de regresso ao Dragão, Marcano contabilizava seis golos em 37 jogos até à suspensão da Liga devido à pandemia de Covid-19.