Declarações do treinador interino do Santa Clara, Danildo Accioly, na sala de imprensa, após a derrota com o Vitória de Guimarães por 3-1, em jogo da 23.ª jornada da I Liga:

«Um golo sofrido é sempre um murro no estômago. Ainda mais como estávamos a jogar. Estávamos a fazer bom jogo. Os jogadores estavam a fazer rigorosamente o que estava planeado. Um golo contra nunca é bem-vindo, mas foi o que nos aconteceu. Sofremos o segundo e depois o terceiro. Acho que foi mais por demérito nosso do que mérito do adversário.»

«Tentámos ajustar ao intervalo aquilo que não fizemos tão bem. A postura, a atitude, a crença. Acho que ficou provado na segunda parte que foi um Santa Clara renovado, mas fortalecido, acreditando nas coisas. Acho que o caminho é esse. É fazê-los acreditar que é possível. Nós confiamos plenamente nisso e continuamos a nossa luta. Não há nada perdido. Pelo contrário. Estamos com esperança.»

«Tem de ser uma característica nossa e que marca a nossa equipa. O não ir abaixo e não deixar de acreditar no processo. Este tem sido um trabalho que temos vindo a fazer. Mais coletivo, mais individual. A mensagem está a entrar, pode levar o seu tempo, mas cabe-nos trabalhar dia a dia com os jogadores.»

[Mudança tática na segunda parte]: «Estamos à procura de soluções. Isso foi algo que levou a nossa equipa a conquistar mais terreno no jogo. E também abre um leque de opções. É mais uma opção que podemos eventualmente trabalhar, temos de discutir e analisar bem o que foi o rendimento e tirar as nossas ilações. Agradeço o apoio dos adeptos. Foram incansáveis. Como sempre. Continuamos a contar com o apoio deles. Não deitem a toalha abaixo. Pelo contrário, continuem a apoiar e a incentivar porque precisámos desse apoio.»