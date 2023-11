Declarações do treinador do Vitória de Guimarães, Álvaro Pacheco, à SportTV, após a derrota por 2-1 ante o FC Porto, em jogo da 11.ª jornada da I Liga:

[Criar tanto contra o FC Porto e perder. Se era preciso ter concretizado mais num jogo em que Diogo Costa se destacou na baliza:] «Perdeu a melhor equipa em campo. Eu não sou muito de olhar para os dados, mas se olharmos para as estatísticas em tudo, o Vitória fez um jogo monstruoso.»

«Estamos tristes por não conquistámos os três pontos, porque acho que fizemos por merecê-los, por esta massa associativa, o apoio que nos transmitiu também nos catapultou para sermos capazes de fazer este jogo. O nosso objetivo era uma equipa mandona, a ser capaz de olhar olhos nos olhos, fazer as coisas acontecer no nosso plano de jogo e, na nossa casa, sermos capazes dos três pontos. Só com uma mentalidade de campeões é que poderíamos. Fizemos um jogo brutal, em todos os parâmetros.»

«Faltou, claramente, o segundo golo. Não o fizemos e, quando o Diogo foi o melhor jogador em campo, diz da nossa prestação. Não merecíamos, mas felicitar principalmente os meus jogadores, é por aqui o caminho.»

«A mentalidade como abordaram o jogo e a forma como o fizeram, estão de parabéns. O FC Porto acabou por criar golo de uma bola parada e de uma transição. Ok, de um erro, um pormenor que marcou a diferença. O resto fomos nós a controlar o jogo, não só com bola, como sem bola, as criações de espaços, zonas de finalização. Perdeu a melhor equipa, mas, de tudo, gosto de dizer que não há vitórias morais e este clube vive de pontos, mas temos de dizer que isto é uma imagem de marca do Vitória. Se formos isto em todos os jogos, vamos fazer um campeonato fantástico.»