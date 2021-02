O Sporting recebe neste sábado o Portimonense e Ruben Amorim, treinador dos leões pede atenção máxima para o adversário que atravessa uma das melhores fases da época.

«O Portimonense é uma equipa que vive um bom momento, tal como o Paços vivia. É uma equipa com bons valores, que pode ter diferentes características, dependendo do homem da frente. Se o Bruno Moreira jogar é uma coisa, se for o Beto, é outra. Eu acho que vai jogar o Beto pela velocidade e para tentar ganhar nas nossas costas», começou por dizer.

De resto, o técnico acredita que que o adversário que tenta fugir aos lugares do fundo da tabela pode surpreender o Sporting.

«É uma equipa perigosa também nas bolas paradas e vem sem qualquer responsabilidade. Temos de estar muito intensos e precavidos para a velocidade deles na frente. O Portimonense pode roubar pontos ao Sporting em Alvalade, sabemos isso. Vamos entrar fortes e esperar a inspiração individual», disse.