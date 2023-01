Depois de duas inéditas derrotas seguidas nesta Liga, ante Rio Ave e FC Porto, o Arouca deu mais um passo para uma maior tranquilidade na classificação, este sábado. Um bis de Oday Dabbagh fez diferença ante o Estoril (2-0) no primeiro jogo das duas equipas em 2023.

A equipa comandada por Armando Evangelista chega aos 22 pontos e não só foge ao Estoril – que podia ter igualado os arouquenses tendo ainda menos um jogo – como já tem como certa a descolagem do Portimonense (19 pontos) e a fuga ao Vizela (18), equipas derrotadas na sexta-feira.

No dilúvio de Arouca, que impediu um melhor espetáculo a nível técnico, a piscina foi de Dabbagh. A chuva copiosa determinou uma maior dificuldade para um melhor fio de jogo de parte a parte e isso complicou-se com o passar do tempo. Se o Estoril saiu castigado no resultado, o Arouca saiu com muitos buracos para tapar no relvado. Mas também com os três pontos.

O Arouca produziu mais ofensivamente na primeira parte e deu cedo um aviso por David Simão, num remate de longe (5m). O Estoril, que voltou à competição cerca de três semanas depois – dado que o jogo com o Boavista foi adiado – surgiu com seis alterações no onze inicial em relação ao último jogo oficial e, embora tenha procurado, teve dificuldades em incomodar De Arruabarrena nos primeiros 45 minutos. De notar sobretudo o remate de Tiago Santos, a rasar o poste (19m).

Do outro lado, Dabbagh respondeu com ameaça num remate a rasar o poste (22m) e não demorou a concretizar. Aos 28 minutos, Quaresma e Alan Ruiz trabalharam bem pela esquerda e Mexer, ao tentar o corte, acabou por deixar à bola à mercê de Dabbagh nas suas costas, com Bernardo Vital a não conseguir o corte. O palestiniano rematou acrobático e fez o 1-0.

Quem ficou mesmo mais perto de mudar de novo o marcador até ao intervalo foi o Arouca, mas Dani Figueira emergiu, ao negar o 2-0 a Sylla primeiro e a Antony depois.

Para a segunda parte, Nélson Veríssimo tirou o lateral-direito Tiago Santos, recuando Rodrigo Martins para essa posição. Entrou João Carlos para o centro do ataque e, sem alteração tática, foi Gilson a passar para o corredor direito.

O Estoril procurou subir linhas e chegar-se mais à frente no ataque, mas poucas vezes conseguiu acercar-se da baliza contrária. Mas é de sublinhar: na verdade, foi difícil de parte a parte criar jogo e o Arouca, aqui e ali na expectativa, praticamente deu a sentença no jogo ao minuto 64.

Rodrigo Martins escorregou, Morlaye Sylla resgatou a bola a meio campo e, num lance de dois para dois, colocou na direita para Antony, que beneficiou de outra escorregadela – a de Vital – para abrir caminho e espaço para assistir Oday Dabbagh rumo ao 2-0.

Já com o que seria o resultado final, Evangelista promoveu a estreia do reforço Weverson e, do lado do Estoril, Veríssimo ainda lançou o regressado Gamboa e Tiago Araújo – já depois de Dele – mas, além da adversidade no resultado, as condições climatéricas e do relvado dificultaram ainda mais a missão de quem estava atrás no resultado.