Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a goleada de 5-1 sofrida frente ao FC Porto, numa partida da 14.ª jornada da Liga:



«Quero dizer que o FC Porto foi um justo vencedor. Foi superior. É óbvio que sofrer aos 20 segundos mexe com a equipa em termos emocionais. Na primeira parte o FC Porto fez três golos em quatro remates enquadrados. Não era o desfecho que queríamos.



Queríamos dividir o jogo e equilibrar as diferenças existentes entre o FC Porto e o Arouca. Não fomos capazes porque o FC Porto foi superior. Parece-me que isto em nada belisca o que temos vindo a fazer. O Arouca tem duas derrotas fora de casa esta época e as duas foram contra equipas que lutam por objetivos completamente distintos dos do Arouca. Há que continuar a trabalhar e a acreditar no proceso. É um processo que tem dado muito e acredito que é o processo certo para o que são os objetivos do Arouca.



As diferenças entre o FC Porto e o Arouca são abismais. Posso dizer que os quatro golos nem espelham bem as diferenças que existem entre os dois clubes. Não acredito que o FC Porto tenho um orçamento quatro vezes maior que o do Arouca. Se o Arouca só tem um espaço para treinar, o FC Porto tem dez ou 20, se o FC Porto tem 20 ou 30 elementos envolvidos na logística da equipa, o Arouca tem a equipa técnica.



Queríamos e poderíamos fazer muito mais apesar das diferenças. Parabéns ao FC Porto, foi muito superior. Há que continuar porque as estatísticas não espelham tanto o que procurámos fazer. Tivemos 46 por cento de posse de bola, fizemos um golo e finalizámos por oito vezes contra 16 do FC Porto. O Arouca não perdeu identidade nem o que pretende fazer. Temos noção de que o nosso campeonato não é o FC Porto e o Benfica. Acho que estes jogos fazem a equipa crescer.



O campeonato do Arouca ão é este, tenho essa noção. Poderia vir jogar aqui com dois médios defensivos, com uma linha de três e dois laterais, etc, e se calhar poderia aguentar-me e perderia 1-0 ou 2-0 a acabar. Não somaria pontos e a equipa podia ficar desconfiada em relação ao processo, ao que lhes passamos durante a época. Há que saber das dificuldades que temos e enquadrar cada jogo. A equipa técnica está bem resolvida no caminho que quer seguir. Não queríamos terminar o ano desta forma, mas há que dar os parabéns ao FC Porto.



Sabemos que, quando trabalhamos num clube como o Arouca, só com um trabalho bem realizado, com jogadores com grande capacidade competitiva é que nos leva a estes jogos [da Taça de Portugal e da final-four]. Estaria a mentir se dissesse que o Arouca é do campeonato do FC Porto. Temos um orçamento de quatro milhões de euros e não acredito que o FC Porto gasta cinco ou seis milhões. É um orgulho dizermos que vamos ter um mês de janeiro complicado com jogos contra FC Porto, Benfica e Sporting. É um reflexo do trabalho feito. Vai ser um mês de janeiro duro, mas vamos querer ser competitivos. Esperamos voltar cá dia 11, dar outra resposta e levar outro resultado. Sabendo das diferenças, não entregamos pontos de borla.»