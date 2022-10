Armando Evangelista, treinador dos arouquenses, em declarações na sala de impensa do estádio Municipal de Arouca, após a goleada frente ao Famalicão (4-1), no jogo que fechou a 9.ª jornada da Liga:



«Entrámos bem no jogo. O golo vai contra a corrente do jogo. Poderia ter gerado desconfiança na equipa e hipotecado a nossa exibição. A verdade é que a equipa mostrou uma grande personalidade e não se deixou afetar pelo golo sofrido. Continuou a seguir o plano de jogo que era procurar jogar em largura, entrelinhas e na profundidade. Na segunda parte o resultado fez justiça ao futebol praticado. Se nos últimos dois jogos a equipa merecia mais e não conseguiu, hoje finalizou o criou e por isso ganhou.



Estivemos muito confortáveis com bola. A nossa primeira fase de construção esteve fantástica. Tivemos muita segurança nessa fase e o Famalicão não encontrou forma de nos pressionar. Fizemos a diferença aí. Depois em vantagem, soubemos guardar a bola, defender com bola e explorar os espaços que o Famalicão deixou. Isso originou o terceiro e quarto golos.»



[Foi a melhor exibição desde que está aqui?]:



«O Arouca já vinha a demonstrar esta capacidade de jogo há algum tempo. Só não demonstrou durante tanto tempo durante um jogo. A equipa sempre criou e chegou à área, mas não tinha concretizado tanto. Hoje dá-me a sensação que tivemos essa capacidade durante mais tempo. Conseguimos também manter o bloco curto e demos pouco espaço ao Famalicão para ter bola. Fomos muito fortes no que respeita à prevenção da perda de bola. Por isso é que permitimos tão pouco ao Famalicão. Houve uma evolução nesse aspeto.