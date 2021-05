Petit, treinador do Belenenses, em declarações na flash interview da Sport TV, após a goleada sofrida no Dragão (4-0) no último jogo da Liga:



«Nunca tínhamos sofrido mais de três golos esta época, somos sempre uma equipa muito consistente. Na segunda volta melhoramos também no ataque. Na primeira parte tivemos várias situações de golo. Vamos embora tristes com o resultado, acho que podia ser outro por aquilo que fizemos. Mas há também mérito do FC Porto.

Foi um ano de dificuldades, até porque tivemos de treinar fora, fomos para Tróia.... Mas todas estas dificuldades foram traduzidas em superação dentro do campo. É fundamental que haja condições de trabalho para que o treino possa evoluir. É meio caminho andado.»