Rafa está lesionado e vai falhar o jogo do Benfica com o Santa Clara. O extremo sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no jogo com o Sporting e é baixa para Roger Schmidt.

Recorde-se que o extremo deixou o dérbi já nos descontos da partida, com visíveis queixas, e confirma-se agora a sua baixa.

Em compensação, Gonçalo Guedes, que foi anunciado nesta sexta-feira como reforço das águias, já integra a convocatória para os Açores.

O internacional português cedido pelo Wolverhampton fez apenas um treino, mas o treinador alemão chama-o já a jogo.

A lista de convocados do Benfica para o jogo com os Açores não foi divulgada.

[artigo atualizado]