Jorge Jesus, treinador do Benfica, falou sobre o avançado brasileiro que jogou cerca de 10 minutos frente ao Arouca, na conferência de imprensa.

«Estamos numa altura do ano complicada para todos os clubes porque a janela de mercado ainda não fechou. Dá possibilidades de contratar jogadores e de outros saírem. O Benfica tem de saber viver com esta situação. Tem havido outras hipóteses para jogar à frente. Primeiro foi o Gonçalo Ramos, que mostrou que a prioridade tinha de ser ele, quando jogamos só com um avançado. Hoje, com dois, houve a possibilidade de o meter a ele. Vinícius dá-nos tranquilidade se tivermos problemas. Mas quando estiverem todos bons, há muita gente para o lugar. O Vinícius é um avançado de grupo, não tem azia, aceita as decisões do treinador e isso ajuda que todos possam estar satisfeitos.»

[plantel ainda poderá ter ajustes?]

«Mesmo não pensando em ter reforços, temos de saber lidar com esta fase do mercado aberto. Sabemos que podemos ter de fazer ajustamentos. Temos de pensar no melhor para o Benfica e para os jogadores. Não direi que não vamos contratar porque podemos ter um problema, como aconteceu com a lesão do Vertonghen, que afinal não é tão grave como pensávamos. Mas só teremos reforços se acontecer alguma coisa de anormal»