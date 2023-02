A 19.ª jornada da I Liga portuguesa arranca este sábado, com paragens nos Açores, no Estádio da Luz e na Amoreira, para os três primeiros jogos da ronda.

No domingo há mais quatro jogos, em Chaves, Braga, no Dragão e em Barcelos e a jornada encerra na segunda-feira, com duelos em Portimão e em Vila do Conde.

Confira os lesionados e os castigados para os nove encontros, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

SÁBADO, 4 DE FEVEREIRO

Santa Clara-Boavista (15h30, 14h30 locais)

Santa Clara

Lesionados: Marco Pereira, Stevanovic.

Castigados: Adriano Firmino, Matheus Babi.

Boavista

Lesionados: Adalberto Peñaranda, Filipe Ferreira.

Castigados: Sebastián Pérez.

Benfica-Casa Pia (18h00)

Benfica

Lesionados: Gonçalo Ramos, Rafa Silva.

Castigados:

Casa Pia

Lesionados: Ângelo Neto (em dúvida), Leonardo Lelo, Léo Natel.

Castigados:

Estoril-V. Guimarães (20h30)

Estoril

Lesionados: Gamboa.

Castigados: Francisco Geraldes.

V. Guimarães

Lesionados: Jorge Fernandes, Zé Carlos, Tomás Händel, André André.

Castigados:

DOMINGO, 5 DE FEVEREIRO

Desp. Chaves-Marítimo (15h30)

Desp. Chaves

Lesionados: Rodrigo Moura, João Correia, Sidy Sarr, Héctor Hernández.

Castigados:

Marítimo

Lesionados: Rafael Brito, Geny Catamo.

Castigados: Vítor Costa, Edgar Costa, Pablo Moreno.

Sp. Braga-Famalicão (15h30)

Sp. Braga

Lesionados:

Castigados: Sikou Niakaté.

Famalicão

Lesionados: Théo Fonseca, Puma Rodríguez.

Castigados:

Outros: Francisco Moura (emprestado pelo Sp. Braga).

FC Porto-Vizela (18h00)

FC Porto

Lesionados: Francisco Meixedo, Marko Grujic, Stephen Eustáquio, Otávio, Gabriel Veron.

Castigados: Bernardo Folha.

Vizela

Lesionados:

Castigados: Anderson Jesus.

Gil Vicente-Arouca (20h30)

Gil Vicente

Lesionados: Lucas Barros, Pedro Tiba.

Castigados:

Arouca

Lesionados: Weverson, Vitinho, Rafa Mújica.

Castigados: Jerome Opoku, Ismaila Soro, Alan Ruiz.

SEGUNDA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO

Portimonense-Paços de Ferreira (19h00)

Portimonense

Lesionados: Carlinhos.

Castigados:

Paços de Ferreira

Lesionados: Abass Ibrahim.

Castigados:

Rio Ave-Sporting (21h15)

Rio Ave

Lesionados: Amine Oudrhiri, Joca.

Castigados: Aderllan Santos.

Sporting

Lesionados: Daniel Bragança.

Castigados: Sebastián Coates, Paulinho.