O Benfica visita, este domingo, o Casa Pia, em jogo da 26.ª jornada, agendado para as 18h00, em Rio Maior.

Roger Schmidt não deverá fazer muitas mexidas no onze que entrou em campo na Escócia, diante do Rangers, sabendo de antemão que António Silva está em risco de falhar a próxima jornada, com o Desportivo de Chaves, caso veja amarelo.

À semelhança da defesa, o meio-campo também deve ser o mesmo, com a dupla Florentino-João Neves, embora a utilização de Orkun Kökcü seja ainda uma incógnita, isto depois da entrevista do internacional turco que Schmidt disse não ter lido até à hora da antevisão ao encontro com os gansos.

A maior dúvida na equipa do Benfica é mesmo na frente. Marcos Leonardo mereceu a primeira titularidade em Glasgow, mas ficou aquém das expectativas e Arthur Cabral espreita um lugar de início.

O único lesionado dos encarnados é Juan Bernat, enquanto Gonçalo Santos só não pode contar com Rafael Brito.

