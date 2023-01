O duelo antecipado da 20.ª jornada da I Liga portuguesa coloca frente a frente o último classificado Paços de Ferreira ao atual líder, o Benfica, no Estádio Capital do Móvel (quinta-feira, 20h15). Com uma volta de campeonato cumprida, as águias lideram com 44 pontos e os castores estão no 18.º lugar, com seis pontos, a 12 da zona de manutenção direta nesta altura.

Apesar do encontro entre equipas que vivem realidades distintas e lutam por objetivos diferentes, Roger Schmidt salientou que os comandados de César Peixoto têm qualidade, hipóteses de ficar na I Liga e frisou que não analisou o oponente pela classificação.

«Eles lutam para ficar na Liga. Estas equipas são sempre perigosas, especialmente quando jogam em casa. Penso que já o mostraram no fim de semana, que há esperança e a crença de que podem fazê-lo», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão, em relação à derrota do Paços ante o Sp. Braga (1-2), sofrida nos instantes finais.

«Não vamos julgar o Paços pela classificação, analisámo-los e é uma boa equipa na minha opinião, têm todas as hipóteses de ficar na Liga. Têm qualidade, ideia de jogo, muitos jogadores experientes, não vamos subestimar. Precisamos de uma exibição de topo, foco. Os três pontos, não é algo que garantes facilmente, estamos preparados para um jogo difícil», completou.