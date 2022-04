O Boavista visita o Marítimo, em jogo da 30.ª jornada da Liga, na sequência de uma semana marcada pela saída de Gustavo Sauer para o Botafogo, clube orientado por Luís Castro. Na antevisão ao duelo no Funchal, Petit vincou a importância que o brasileiro tinha na equipa.

«Era um jogador com grande influência na nossa ideia de jogo. Ficámos felizes, porque o valorizamos. O regresso ao seu país era importante no futuro dele e muito bom no plano financeiro. Desejamos-lhe as maiores felicidades. Perdemo-lo, mas há a oportunidade de outros jogadores aparecerem. O Gustavo Sauer fazia alguma diferença e gostávamos de ter um plantel mais forte, mas temos outros atletas que vão dar boas indicações», afirmou.

Sauer, que estava vinculado até junho de 2023, era uma das principais figuras dos axadrezados e levava já 10 golos apontados, além de sete assistências na presente temporada.

«Alternativas? O Luís Santos tem jogado comigo há alguns jogos e, das três ocasiões em que foi titular, conseguimos vencer dois jogos. É um miúdo que está a crescer e estou a conhecê-lo melhor. O Tiago Morais também vai aparecendo, entrando aos poucos nos jogos e dando uma boa resposta. Apesar da saída do Gustavo Sauer, trabalhamos da mesma forma, com nuances que poderão acontecer amanhã [sábado]», analisou.

Petit apontou ainda à melhor sequência de resultados do Boavista esta temporada. «O adversário tem uma excelente equipa, os mesmos pontos que nós e bons jogadores. Conheço bem a mentalidade de alguns que lá estão, mas olhamos sempre para o nosso trabalho. Sendo extremamente difícil jogar na ilha [da Madeira], vamos com a mesma ambição e mentalidade. O foco passa por conquistar a terceira vitória seguida, algo que ainda não temos neste campeonato», destacou.

Com o triunfo em Famalicão (2-1) e a primeira vitória caseira em 2022, diante do Arouca (1-0), o Boavista aumentou a vantagem sobre a zona de despromoção direta para 10 pontos.

«Somos ambiciosos e olhamos sempre para cima na classificação. Temos 33 pontos e queremos chegar aos 36. É claro que foram duas vitórias muito importantes, que dão confiança à equipa e crescimento ao nosso trabalho, mas o objetivo é acabar bem a I Liga», frisou.

Petit, que em 2018/19 orientou o Marítimo, já vai poder contar com Ntep, que recuperou de lesão, ao contrário de Tiago Ilori, do francês Yanis Hamache, Miguel Reisinho e Fran Pereira, enquanto o brasileiro Nathan está suspenso, após ter visto o quinto cartão amarelo frente ao Arouca.

O Boavista, 11.º, visita o Marítimo, 10.º, ambos com 33 pontos, este sábado, a partir das 18h00, num encontro com arbitragem de Gustavo Correia.