O desaire na receção ao Portimonense, por 1-4, a contar para a 19.ª jornada da Liga, leva Ricardo Paiva a exigir «atitude» à sua equipa. No rescaldo da partida, em conferência de imprensa, o treinador do Boavista mostrou-se para lá de frustrado, até porque tinha intitulado a equipa como «favorita» para a partida.

«Na primeira parte faltou atitude, determinação e concentração. Defrontando o Portimonense sabíamos que corríamos riscos se não fossemos fortes na reação à perda da bola. Esse relaxamento, fruto dos primeiros 15 minutos, nos quais conseguimos chegar à baliza contrária, acaba por explicar um período de 20 minutos que foi mau. A segunda parte foi melhor, acertamos pormenores, fomos superiores, mas em nada se traduziu», explicou.

Questionado sobre a substituição de Reisinho, para a entrada de Bruno Lourenço, o técnico dos «axedrezados» apontou à falta de «atitude e rendimento».

Uma vez mais, Ricardo Paiva evitou comentar o mercado de transferências e admitiu não se ter apercebido da eventual despedida de Bozenik dos adeptos.

E sobre a exigência proveniente das bancadas do Bessa? Faltou aplicar o favoritismo, disse o técnico.

«O favoritismo aplica-se em campo. Quando não somos capazes de traduzir as intenções, acabamos por pagar uma fatura muito alta e longe do que estaríamos a pensar no pior cenário. Estamos obrigados a corrigir esta atitude, para que no próximo jogo em casa sejamos capazes de dar uma resposta à altura do que os adeptos merecem», concluiu.

O Boavista segue no 10.º posto da Liga, agora atrás do Portimonense.