Rui Duarte considerou que é «um orgulho e uma responsabilidade» assumir o comando técnico do Sporting de Braga até ao final da temporada.

O treinador, que foi promovido do comando da equipa de sub-23 dos minhotos para substituir Artur Jorge, que rumou aos brasileiros do Botafogo, salientou a «boa oportunidade» que «foi conseguida com muito trabalho».

«Vejo como uma oportunidade, não estou minimamente fragilizado, nem condicionado. Vejo como um sinal de que confiam em mim, de que se trabalha bem na formação do Sporting de Braga. Queremos dar continuidade ao que se estava a fazer e pensar menos em mim e muito mais no coletivo», disse Rui Duarte na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Arouca, que é comandado por Daniel Sousa, que será treinador dos minhotos na próxima época.

«Compreendo as decisões. O meu caminho será feito nestes sete jogos e, no fim, vamos analisar. Espero poder ajudar a equipa, essa é a minha principal missão. Depois destes sete jogos, muita coisa pode acontecer. O Abel [Ferreira] começou com um jogo, em Alvalade, o Artur [Jorge] com cinco jogos e voltou à formação e fez um trabalho fantástico depois. Mas, não estou nada preocupado comigo, só com o jogo de amanhã [sábado]», vincou.

Apesar de não ter falado com Artur Jorge, Rui Duarte desejou «boa sorte» ao técnico e elogiou o «trabalho incrível» que fez nos arsenalistas.

«A vida segue. Encontrei um grupo incrível, com uma qualidade tremenda, com valores e princípios, muito focado em conseguir o objetivo proposto, muito habituado à alta roda do futebol e que nos acolheu muito bem», assumiu.

Rui Duarte garantiu ainda que tem como objetivo ser, a médio prazo, efetivamente o treinador da equipa principal do Sp. Braga: «Obviamente que sim».

«Chegar a este patamar de um clube incrível, só quem está cá dentro é que percebe a grandeza. A identidade que se cria desde a formação até aqui é uma coisa incrível», acrescentou.

Os arsenalistas seguem na quarta posição, com apenas menos dois pontos do que o terceiro classificado, o FC Porto.

«O nosso foco é este jogo. É um cliché, mas é verdade. Tivemos três dias [para preparar o jogo], muita informação e nem deu para olhar para a tabela. Mas, somos extremamente ambiciosos e queremos continuar a ganhar. Estou aqui não para pôr a minha ideia em prática, mas para pôr a equipa a ganhar», afirmou.

Rui Duarte adiantou ainda que não quer fazer muitas mexidas, porque «a equipa vem numa boa dinâmica de vitórias, está confiante e agressiva no bom sentido».

«Vamos continuar a marcar muitos golos, mas queremos evitar golos na nossa baliza. Há que saber defender e ter gosto em defender, em não sofrer golos, e esse envolvimento dos jogadores cria-se», referiu.

Adrián Marín é baixa por lesão, enquanto Borja e Paulo Oliveira estão ainda em dúvida. Já o capitão Ricardo Horta está recuperado e disponível para ir a jogo.

O Sp. Braga recebe o Arouca, a partir das 18h00 de sábado, em jogo da 28.ª jornada da Liga para seguir AO MINUTO no Maisfutebol.