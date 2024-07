O Casa Pia divulgou, esta terça-feira, o calendário da pré-época.

O primeiro teste dos gansos é diante do Caldas, da Liga 3, já no sábado, seguindo-se um confronto contra o 1.º Dezembro, do mesmo escalão, no dia 12.

De seguida, o Casa Pia vai realizar um estágio em Guimarães, entre 21 e 27 de julho, defrontando equipas da Liga: Boavista (24 de julho) e Famalicão (27).

O derradeiro teste será frente ao Mafra, do segundo escalão, a 3 de agosto, precisamente uma semana antes do início do campeonato.

Recorde-se que o Casa Pia, agora orientado por João Pereira, arrancou a pré-época na segunda-feira, com a realização de exames médicos.