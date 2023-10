FIGURA: Ronaldo Tavares

O avançado saltou do banco aos 80 minutos e decidiu o duelo de vizinhos em Rio Maior, ao fazer o único golo da partida, no terceiro de cinco minutos de compensação. Terceiro golo da época do avançado de 26 anos, formado no Sporting e que cumpre a segunda época no emblema tricolor.

MOMENTO: Ndour e Ronaldo Tavares saíram do banco para resolver (90+3m)

Numa segunda parte em que o Estrela criou os dois lances mais perigosos, à terceira foi de vez. Ndour recebeu uma bola colocada na profundidade, na direita da área, tocou de cabeça perante a marcação de Vasco Fernandes e serviu com espaço Ronaldo Tavares à sua esquerda, para um remate certeiro que decidiu um encontro com uma primeira parte muito pobre em Rio Maior.

OUTROS DESTAQUES

Leonardo Lelo: o Casa Pia conseguiu alguns lances e investidas interessantes pela esquerda e isso foi bem acentuado, nomeadamente a partir da hora de jogo, pela boa aparição de Leonardo Lelo em jogo. A equipa foi ganhando algum poder de cruzamento e alguns cantos como consequência.

Ronald: tentou mexer com o ataque da equipa do Estrela e destacou-se, sobretudo na segunda parte, ao estar nos dois lances mais perigosos antes do golo. Desperdiçou no primeiro, até marcou no segundo, mas estava em fora de jogo. Lutador.

Kialonda Gaspar: bons indicadores a nível defensivo do angolano, com alguns cortes importantes a tirar a bola de zonas perigosas. Também teve alguns momentos interessantes na saída a jogar.