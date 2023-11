O novo treinador do Casa Pia, Pedro Moreira, mostra-se ambicioso para a sua primeira experiência como treinador principal na I Liga e espera repetir o que fez no Torreense, na última época.

«Foi a partir da aposta de jogo que fizemos com o Torreense que nos fizemos notar para ter esta oportunidade. Tenho ambição e um desejo muito grande de conseguir reproduzir o que nos fez chegar a este patamar. Vou transmitir esses valores a esta equipa, para ter os resultados que pretendemos», afirmou o técnico, esta quarta-feira, garantindo que «este é um momento de enorme confiança».

Pedro Moreira, de 48 anos, sucede a Filipe Martins, encontrando a equipa na 15ª posição da I Liga, com 10 pontos. Repete, assim, a experiência da época passada, quando também foi contratado a meio da temporada.

«Entrar a meio da época leva a estes pormenores, em que as equipas não estão numa fase boa e têm problemas em assumir riscos. Queremos ser felizes e chegar longe, não esquecendo a equipa técnica anterior do Filipe e desejar que corra tudo bem com ele», afirmou.

Pedro Moreira tem apenas a experiência no Torreense, na derradeira temporada, como treinador principal. Em Torres Vedras pegou no clube na sétima jornada, no último lugar da II Liga, com quatro pontos, e terminou em nono, com 44.

Antes dessa experiência, foi adjunto de Paulo Fonseca na Roma, no Shakhtar Donetsk e ainda no Sporting de Braga, Paços de Ferreira e FC Porto, após vários anos a orientar escalões de formação.

«O que me pediram foi para ganhar. Queremos passar a esta equipa o que já tínhamos feito anteriormente, mas num patamar competitivo com uma visibilidade e exigência diferentes», assegurou, apesar de destacar que «é difícil implementar ideias num curto espaço de tempo».

O conjunto lisboeta era orientado há mais de três temporadas por Filipe Martins, com quem subiu ao escalão principal, 83 anos depois da sua única presença.

O primeiro teste de Pedro Moreira ao serviço do Casa Pia será na visita ao Nacional, da II Liga, em jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, no sábado, às 15:00, seguindo-se a receção ao Portimonense, para a 12.ª jornada da I Liga de futebol.