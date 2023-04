O Casa Pia-Sporting de Braga é o jogo com mais tempo útil da 29.ª jornada da I Liga. Teve um total de 62,96 por cento de tempo útil, correspondente a 60 minutos e 28 segundos, de acordo com a atualização estatística feita pela Liga, esta quinta-feira.

Com cinco jornadas para o final do campeonato, o Casa Pia segue como a terceira equipa com maior percentagem de tempo útil de jogo (57,9 por cento), relativa a uma média de 57 minutos e três segundos de tempo útil por jogo (98m32s minutos de tempo de jogo total). Já o Sp. Braga é a quarta equipa nesse capítulo, com 57,88 por cento, valor correspondente a uma média de tempo útil de jogo de 57 minutos e 12 segundos (98m49s minutos de tempo de jogo total).

A equipa que segue no topo do tempo útil de jogo é o Sporting (59,27 por cento, relativo a 58m16s de tempo útil por jogo, de uma média de tempo de jogo total de 98m18s). Em segundo lugar segue o Benfica, com uma percentagem de 58,41 por cento, correspondente a 57m04s de tempo útil de jogo, de uma média de tempo de jogo total de 97m42s.