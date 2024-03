O Conselho de Disciplina abriu um processo disciplinar ao Boavista, devido ao comportamento dos adeptos no jogo frente ao Sp. Braga.

De recordar que o jogo, referente à 23.ª jornada do campeonato, ocorreu no Estádio do Bessa, no passado dia 26 de fevereiro, com o Sp. Braga a vencer por 4-0.