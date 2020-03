O Portimonense decidiu suspender temporariamente todas as atividades desportivas do clube, em virtude das informações sobre a evolução do coronavírus na cidade, referiu em comunicado.



O emblema algarvio explica a medida com o intuito de «proteger os jovens, contribuindo em simultâneo para combater a propagação do vírus».



Lembre-se que duas escolas foram encerradas no Algarve após duas pessoas terem sido diagnosticadas com Covid-19.



Nota para o facto de esta decisão ter sido tomada pelo Portimonense Clube e não pela SAD, sociedade à qual pertence a equipa principal.



O comunicado do Portimonense na íntegra:

Na sequência das últimas informações acerca da evolução do Coronavírus (COVID-19) na nossa cidade, e decorrente do acompanhamento permanente que o Clube vem mantendo com a Autarquia, o Portimonense Sporting Clube vem informar a suspensão temporária de todas as suas atividades desportivas das várias secções.

O Portimonense conta entre as suas largas centenas de atletas vários jovens e crianças que frequentam as escolas da cidade entretanto encerradas, pelo que, sem alarmismos desnecessários mas convictos das nossas responsabilidades, esta é, nesta altura, a decisão que melhor protege os nossos jovens, contribuindo em simultâneo para combater a propagação do vírus.

Contamos em breve, em função da evolução dos dados disponíveis, fornecer informações atualizadas sobre as nossas atividades.

Recordamos as orientações das autoridades de saúde que cada um deverá observar, quer no combate à propagação do vírus, quer na monitorização de eventuais indícios de contágio.