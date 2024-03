Momento do jogo: «tacada» de Guzzo ainda fez sonhar

Na sequência de um pontapé de canto, a bola foi despejada para a entrada da área pela defensiva do Arouca, e, na meia lua, sem deixar cair o esférico, Raphael Guzzo rematou para o fundo da baliza à guarda de Arruabarrena. Golo de belo efeito que animou o publico.

A figura do jogo: Mujica

O avançado espanhol continua a sua boa relação com o golo. Apesar de bem assistido, é preciso qualidade para estar no lugar certo à hora certa, e ele tem essas caraterísticas. Esta sexta-feira foram mais dois golos em três oportunidades.

Outros destaques:

Cristo

Um verdadeiro quebra-cabeças para os adversários. Neste momento também não é difícil fazer estragos na defensiva do Desp. Chaves, dado o mau momento que atravessam, mas Cristo conseguiu ser a motor do ataque e a «muleta» de Mujica.

Dário Essugo

No meio de tanta negatividade, parece de facto o jogador mais experiente do Desp. Chaves. Com 18 anos, o médio emprestado pelo Sporting destaca-se como sendo dos poucos jogadores do Desp. Chaves que não tem medo de assumir a bola.

Hugo Souza

Se em muitas outras ocasiões já tem garantido os pontos da sua equipa, esta sexta-feira voltou a ficar mal na fotografia no segundo golo do Arouca