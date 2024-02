Com uma série de três empates consecutivos no arranque da segunda volta, o Desportivo de Chaves visita o Moreirense, na 21.ª jornada. Na antevisão à partida, Moreno destacou a importância de vencer.

«É um jogo em que percebemos que é importante ganhar. Penso que é isso que nos tem faltado, a vitória, porque temos feito por merecer e, por este ou por aquele detalhe, que muitas das vezes não são detalhes, são responsabilidades nossas, a vitória tem-nos fugido. Sem criar excesso de ansiedade, porque pode condicionar aquilo que é o rendimento individual e coletivo do grupo, amanhã [sábado] vamos a Moreira [de Cónegos] com a convicção de que vamos ganhar», frisou.

Moreno deu o exemplo da receção ao Farense (1-1) e da deslocação ao terreno do Sporting de Braga (1-1) como exibições que foram «suficientes» para vencer.

«Se existisse falta de alma e de um querer, até alguma qualidade, não tínhamos conseguido empatar em Braga, portanto, há qualidade cá, há essa união cada vez mais enraizada que nos faz acreditar que amanhã [sábado] é possível ganhar em Moreira, e é assim que vamos para o jogo», vincou.

O técnico dos flavienses afirmou que a equipa está focada em olhar mais para si, mas reservou elogios para a formação de Rui Borges.

«Do lado de lá, [espero] uma equipa boa que vem com dinâmicas de II Liga, com atletas individuais tecnicamente muito interessantes. A razão de o Moreirense estar a fazer o campeonato que está, está toda lá, na competência da equipa técnica, liderada por Rui Borges, e muita qualidade do jogo e dos atletas», detalhou.

Moreno escusou-se a «lamentar» as saídas, por empréstimo, de Bruno Langa e de Issah Abass, tendo considerado que fazem parte do «negócio do futebol», embora não escondesse que «contava muito» com o internacional moçambicano.

«Nunca vão encontrar aqui um treinador que se vai lamentar por esse tipo de situações. [Faço] parte de uma estrutura que quer dar [a volta] a este momento desconfortável, mas nunca me vou desculpar pela saída desses atletas, que são dois casos diferentes: o Bruno Langa, contava muito com ele e todos reconhecemos a [sua] qualidade, mas isto é o negócio do futebol. A questão do Abass é diferente, são [situações] que eu, enquanto treinador, não permito ou nunca irei permitir cá dentro do grupo de trabalho», concluiu.

O Desportivo de Chaves visita o Moreirense, no sábado, às 18h00, em jogo para seguir AO MINUTO no Maisfutebol.