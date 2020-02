Declarações do treinador do Desportivo das Aves, Nuno Manta, na sala de imprensa do Estádio do CD Aves, após a derrota por 2-0 ante o V. Guimarães, em jogo da 22.ª jornada da I Liga:

«Penso que até sofrermos golo, estávamos a fazer um jogo bem conseguido, a anular um Vitória forte, a primeira fase de construção, na segunda estávamos bem posicionados, quem devíamos pressionar. Na segunda parte, a partir do momento em que sofremos golo, a equipa foi abaixo. Tens oportunidade de estar a ganhar 1-0, falhas um penálti e sofres um golo, um grande golo por parte do Vitória. Tornou-se difícil a equipa levantar-se e conseguir encostar o Vitória.»

«Resume-se à eficácia e há já que pensar no próximo jogo. Fizemos um jogo competente, na parte final já mais com o coração com jogo direto, mas criámos situações em que podíamos ter feito golo. O Vitória acabou por chegar ao 2-0, deu-lhe mais tranquilidade até ao final do jogo.»

[Se o momento do jogo é não ter finalizado na primeira parte ou o penálti:] «São situações distintas, uma envolve bola corrida onde a decisão é em frações de segundo, entre passar a bola ou rematar e o jogador tem de decidir. O lance do penálti, é a segunda vez que falhamos um penálti para 1-0 e acabamos por perder o jogo: aconteceu em Setúbal e hoje outra vez. Também é importante salientar a maneira como chegamos aos penáltis, em lances rápidos. É continuar a trabalhar, os resultados certamente vão aparecer.»

[Reação a este resultado:] «Analisando o que temos vindo a fazer, acredito que temos condições. Damos respostas todos os fins de semana. Houve um jogo se calhar menos conseguido, com o Rio Ave, que foi muito mais competente que nós. Assumi o erro. Nos outros jogos, temos sido competentes, organizados, com vontade e atitude para conquistar pontos para o Aves.»