O Famalicão está em especial destaque na equipa da 34.ª e última jornada da Liga, depois da sensacional reviravolta diante do Sp. Braga (3-2), naquele que foi o penúltimo jogo da temporada 2021/22.

No onze eleito através do somatório das notas do Maisfutebol e do SofaScore, a equipa comandada por Rui Pedro Silva soma duas notas máximas no ataque.

Um onze que conta com o contributo dos três grandes, mas também do despromovido Belenenses SAD que se despediu do escalão maior com dois jogadores na equipa da ronda.

Além do Famalicão e do Belenenses, o Boavista e o campeão FC Porto também «ofereceram» dois jogadores ao melhor onze da jornada que conta ainda com representantes do Sporting, V. Guimarães e Benfica.