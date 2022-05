Caiu o pano sobre o campeonato e esta é a classificação final que fica para a história.

Neste domingo já havia muito pouco para definir, contudo. Mesmo assim, o Famalicão venceu em casa o Sp. Braga por 3-2 e trepou cinco posições, acabando o campeonato no oitavo lugar.

A formação de Rui Pedro Silva ultrapassou Portimonense, Boavista, P. Ferreira, Marítimo e Estoril.

O Sp. Braga já sabia que acabaria no quarto lugar, o Gil Vicente já sabia que acabaria em quinto e o V. Guimarães já sabia que acabaria em sexto. Mesmo assim, o V. Guimarães goleou o Gil Vicente por 5-0 para a despedida.

Feitas as contas, o FC Porto foi campeão e apurou-se, juntamente com o Sporting, para a Liga dos Campeões, enquanto o Benfica terminou em terceiro e vai disputar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

O Sp. Braga e o Gil Vicente acabaram em quarto e quinto, respetivamente, e garantiram o apuramento para Liga Conferência. Os bracarenses podem ainda, contudo, transitar para a Liga Europa, se o FC Porto vencer a final da Taça de Portugal. Nesse caso, o V. Guimarães juntar-se-á ao Gil Vicente no lote de equipas que vão disputar a Liga Conferência.

O Tondela terminou no 17º lugar, o Belenenses no 18º posto e os dois clubes foram relegados para a II Liga. O Moreirense acabou na 16ª posição e vai disputar a permanência na Liga num play-off com o Desp. Chaves.

Até para o ano.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA LIGA.