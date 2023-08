Depois da derrota na jornada inaugural da Liga, em casa do Arouca (4-3), o treinador do Estoril, Álvaro Pacheco, quer que a equipa mostre «capacidade de reagir a um resultado menos positivo», já este domingo, diante do Rio Ave.

«O Rio Ave é uma equipa que, à imagem do seu treinador, tem uma mentalidade e identidade muito fortes. Estamos à espera de uma equipa fiel a si mesma e dentro do que tem demonstrado nos últimos anos, mas, como tenho dito, devemos olhar para a nossa equipa e como vamos ser capazes de reagir a um resultado menos positivo», afirmou o treinador dos canarinhos.

«Acho que no último jogo fizemos tudo para sair de lá com um resultado positivo, mas as incidências do jogo, tudo o que nele aconteceu, foi contra nós. O que disse aos jogadores foi que este último jogo nos vai fazer crescer muito», sublinhou.

Álvaro Pacheco assumiu que o Estoril precisa de uma melhoria no processo defensivo para consumar o regresso ao rendimento em crescendo que vinha revelando nas duas eliminatórias da Taça da Liga que ultrapassou com sucesso.

«Nos jogos anteriores, a equipa tinha vindo sempre a crescer e o nosso objetivo é estarmos ainda mais preparados do que já estávamos para o jogo anterior», vincou.

O Estoril recebe o Rio Ave este domingo, às 15h30, num jogo que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.