Róbert Bozeník foi o «carrasco» do Benfica na primeira jornada, ao marcar dois golos na vitória Boavista por 3-2. Na véspera da visita ao Portimonense, o treinador Petit destacou a «evolução» do avançado eslovaco.

O avançado despediu-se da última temporada com dois golos no triunfo sobre o Desp. Chaves (4-1) e começou a nova temporada com o mesmo rendimento frente ao campeão nacional.

«Na época passada, o Róbert Bozeník apanhou o Yusupha num bom momento e a fazer bastantes golos, mas também aprendeu connosco e conseguiu evoluir. É um profissional excecional, até porque é o primeiro a chegar e o último a sair [dos treinos], fez uma boa exibição e pode ajudar-nos muito numa posição específica, tal como o Jeriel De Santis, o Martim Tavares ou o Tiago Machado. Os avançados vivem do seu trabalho diário e da confiança, algo que se vai tendo com golos», apontou Petit, em conferência de imprensa.

O Boavista somou três pontos num jogo de «grau de exigência muito elevado» na sua estreia na Liga, apesar de continuar impedido pela FIFA de registar novos atletas, quando faltam apenas duas semanas para o final da janela de transferências.

«A semana serviu para recuperar os jogadores, metê-los no melhor possível e continuar a motivá-los e a trabalhá-los. O Portimonense vem de um resultado negativo [desaire por 5-0 na visita ao Gil Vicente], mas quer mudar a sua imagem. O seu campo é extremamente difícil, mas fizemos bons jogos lá nas últimas duas épocas e é com essa mentalidade que vamos para estarmos concentrados e darmos seguimento ao que temos feito», apontou.

Rodrigo Abascal lesionou-se frente ao Benfica e juntou-se a César, Vincent Sasso e Júlio Dabó no boletim clínico, enquanto Bruno Lourenço, que fez o 2-2 diante dos encarnados, na conversão de uma grande penalidade, aos 90 minutos, foi expulso nos instantes finais e vai estar suspenso.

«Esperamos um Portimonense forte. Estudámos bem o adversário, que tem um treinador experiente. Consoante a nossa análise, poderá haver uma outra mudança, mas temos de nos focar mais naquilo que podemos fazer, ser humildes e trabalhar. Se estivermos como estivemos no último duelo, acredito muito que vamos sair com os três pontos», afiançou.

O Boavista foi, a par do Arouca, uma das duas equipas que venceram na ronda inaugural graças a reviravoltas consumadas em pleno período de compensação, momento que tem vindo a ser dilatado pelas equipas de arbitragem face à pretensão do International Board (IFAB) em elevar o tempo útil de jogo e deixa Petit expectante pelos próximos capítulos.

«Espero que isto aconteça até ao final da época. Não é estar a dar 10, 12 ou 15 [minutos de descontos] no início da época, mas, depois, daqui a três, quatro ou cinco jogos, já se muda, tal como as coisas também mudam em termos disciplinares. Esperamos que haja mais tempo útil e mais espectáculo, pois é para isso que as equipas trabalham. Tem de haver um equilíbrio e precisamos de estudar melhor essa situação, mas, se um jogo dura 100 ou 120 minutos, há que estar preparados e trabalhar para ter consistência», avaliou ainda.

O Boavista joga este sábado, às 20h30, no Estádio Municipal de Portimão, num jogo que vai contar com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.