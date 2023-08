Um adepto do Boavista foi detido na segunda-feira à noite, no Estádio do Bessa, à margem do duelo entra a formação axadrezada e o Benfica (3-2), referente à 1.ª jornada da Liga 2023/24.

O elemento da claque Panteras Negras desobedeceu a medida de interdição de acesso a recintos desportivos, de acordo com uma fonte policial, à Agência Lusa.

O adepto foi detetado pelos ‘spotters’ da Polícia de Segurança Pública (PSP) e detido, para ser presente a tribunal pelo crime de desobediência. Cumpria uma medida cautelar de 15 meses de interdição de acesso a recintos desportivos aplicada pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), pelo uso de pirotecnia no último embate entre FC Porto e Boavista, a 30 de abril.