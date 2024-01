O Estrela da Amadora recebe o Benfica esta segunda-feira no Estádio José Gomes em jogo da 19.ª jornada da Liga que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 18h45.

Um dérbi na Reboleira que a equipa de Roger Schmidt, depois do desaire nas meias-finais da Taça da Liga, está obrigada a vencer, de forma a poder manter a pressão sobre o líder Sporting que, mais tarde, recebe o Casa Pia, no segundo dérbi do dia, em Alvalade.

Roger Schmidt, na antevisão do jogo, anunciou o regresso de Alexander Bah aos convocados, mas também elogiou as prestações de Frederik Aursnes e de Morato sobre as alas. Com o lateral neerlandês, recuperado de lesão, mas ainda sem ritmo de jogo, o treinador alemão deverá manter a mesma estrutura que tem utilizado nos últimos jogos, naquela que é a melhor série na Liga dos encarnados, com uma exceção na frente de ataque.

Petar Musa, titular frente ao Estoril, em Leiria, deverá devolver a posição a Arthur Cabral. O avançado croata ficou em branco na meia-final da Taça da Liga e poderá estar mesmo a caminho dos Estados Unidos para assinar pelo FC Dallas.

Do lado do Estrela, Sérgio Vieira viu chegar, nos últimos dias, dois reforços, Leonel Bucca e Rodrigo Pinho, mas também viu partir Ronald para o Swansea. Fora do jogo estão os ainda lesionados António Filipe e Miguel Lopes, enquanto Hevertton Santos vai cumprir um jogo de castigo e Manuel Keliano e KIalonda Gaspar continuam ao serviço da seleção de Angola na CAN 2023.

Recordamos que no primeiro jogo, no Estádio da Luz, o Benfica venceu por 2-0, com golos de Tengsted e Rafa Silva.

Confira as equipas prováveis na galeria associada