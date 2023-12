A SAD do Estrela da Amadora rescindiu com o funcionário que esteve envolvido nos incidentes no final do jogo com o Arouca, da décima quinta jornada da Liga.

«Na sequência dos incidentes ocorridos no final do jogo de ontem com o Arouca, nos quais a administração do C.F. Estrela SAD não se identifica, comunicamos oficialmente a rescisão do contrato com o membro da nossa equipa envolvido.»

Após o apito final de João Pinheiro, Diogo Macário, técnico de equipamentos do Estrela, correu na direção de Arruabarrena, que estava a efetuar gestos na direção dos adeptos tricolores, o que gerou uma enorme confusão no relvado. O funcionário dos estrelistas recebeu mesmo ordem de expulsão por parte do árbitro da partida.

No mesmo comunicado, o Estrela lamentou os acontecimentos e repudiou o comportamento de Diogo Macário.

«A CFEA SAD expressa profundo pesar pelos acontecimentos, repudiando esse tipo de comportamento veementemente, que contraria os nossos princípios e valores no contexto do futebol. É nossa prioridade contribuir incessantemente para a promoção do ‘fair-play’ desportivo, garantindo um espetáculo agradável, justo e seguro para os envolvidos. Mantemos o nosso compromisso com a integridade do jogo.»