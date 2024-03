Nem o Famalicão fugiu aos lugares de descida nem o Estrela ultrapassou os minhotos. As duas equipas não saíram do nulo e estacionaram a meio da tabela. Num jogo muito tático e com mais vontade de não perder do que de ganhar, a igualdade foi um castigo… para os adeptos.

Após o apito final, o treinador famalicense não se livrou de um forte coro de assobios e de muitos lenços brancos. João Pedro Sousa está no fio da navalha depois de somar o quarto encontro sem vencer e com a vida cada vez mais complicada no Minho.

Sérgio Vieira não mexe

O técnico dos minhotos fez apenas duas alterações em relação à equipa que perdeu (1-0) em Guimarães. Martin e Danho saltaram para o banco de suplentes e entraram para o onze Aranda e Puma Rodriguez, aparecendo Sorriso a fechar a lateral direita. Já Sérgio Vieira fez jus à velha máxima do futebol - equipa que ganha não se mexe - e manteve a equipa que bateu o Casa Pia.

A primeira metade foi bastante equilibrada e só a espaços é que as equipas conseguiam chegar com perigo à baliza contrária. Os locais foram os primeiros, com Cádiz a rematar para boa defesa de Bruno Brígido. Na resposta, Miguel Lopes foi à área contrária cabecear ligeiramente por cima da barra.

A formação estrelista, sempre bem organizada, não permitia grandes veleidades aos famalicenses, que sentiam muitas dificuldades para chegar ao ataque. A equipa da Amadora era mais objetiva, mas também não tiveram nenhuma ocasião flagrante para marcar. As exceções que confirmaram a regra, foi uma cabeçada de Kikas, ao primeiro poste, que saiu perto do segundo, e uma cabeçada de Miguel Lopes, uma vez mais após canto, que Mihaj tirou de cabeça quando se direcionava para a baliza.

Mais do mesmo. Marasmo manteve-se

Os treinadores não mexeram em tempo de intervalo. O Estrela reentrou melhor e esteve perto de marcar. Após canto, o esférico sobrou para Régis que, completamente solto, rematou à malha lateral. O Famalicão respondeu em contra-ataque. O esférico sobrou para a direita para Puma Rodriguez, que puxou para o meio e rematou para excelente defesa de Bruno Brígido.

João Pedro Sousa foi o primeiro a mexer na equipa, mas a retirada de Cádiz do jogo levou a um coro de assobios dos adeptos. Sérgio Vieira também mexeu, refrescando a frente de ataque. Contudo, nenhum dos treinadores teve sucesso nas alterações e as balizas continuaram longe do jogo.

Com o relógio a caminhar a passos largos para o final, ainda houve tempo para um golaiiiii! Danho surgiu isolado, ultrapassou Bruno Brígido e rematou ao poste! Ainda assim, o lance acabou invalidado por fora de jogo do costa-marfinense. E foi tudo até ao apito para o fim de Nuno Almeida. O Famalicão chegou aos 28 pontos, enquanto o Estrela soma agora 26.