«Espero que sim, nós trabalhamos para isso. As sensações foram muito positivas. Na segunda parte tentámos, mas não fomos capazes, não tivemos capacidade de sermos mais agressivos, de sermos mais pressionantes, criar situações, mérito do Sporting, claramente. Quando é preciso reconhecer, a gente reconhece. Foi um jogo diferente do que o jogo com o FC Porto, do que o jogo em Alvalade.»

«Esperemos que nestas sete finais, contra adversários diretos, a gente possa somar pontos, é esse o nosso objetivo. Merecíamos, pelo que temos passado, ficar no décimo lugar. Vamos tentar levar as coisas boas, as oportunidades, com muito mérito nosso. Podíamos ter feito o 2-1 pelo Gaspar. Pela qualidade, o Sporting conseguiu vencer de forma justa.»

«Acreditamos, ainda faltam 2 meses e poucos. Espero não ter más noticias. O Bucca vinha de outro tipo de futebol, estava emprestado a um clube da II liga. Taticamente tem vindo a crescer. Na Argentina fez várias posições, tem estatura, tem velocidade, técnica. O Regis esteve praticamente fora da preparação. Algumas soluções ofensivas foram sendo perdidas. Este clube sofre um pouquinho à mínima perda. Fez um bom jogo, superou se.»

«O erro foi algo que já nos aconteceu em Alvalade. É difícil frente a um adversário deste nível, com esta qualidade. Basta um passe para fazerem a diferença. É uma dinâmica difícil de implementar. Conseguimos visualizar, mas não parar.»

«Quem conhece o estrela, sabe que nunca nos resignamos. Para nos, para quem esta no estádio, queremos criar esse bom jogo na parte final, mas nem sempre e possível. Fica uma boa imagem, mas que que não e premiada com algo mais, com pontos. Fica muita coisa boa.»

«Eu gostaria, o projeto não esta dentro daquilo que idealizamos, mas tenho dois anos de contrato. Subimos, temos de crescer estruturalmente, encurtamos o objetivo num ano, mas queríamos estar a ganhar este tipo de jogos. Trabalhamos para isso, mas erramos. Quero mais como treinador, o futebol muda de um dia para o outro. O objetivo e a manutenção, o futuro depende. O meu coração está aqui, comprometi-me a reerguer este clube, com o presidente, o diretor desportivo. Mudar a cultura do clube, mas depende de muitos fatores. O que prevalece sempre é o interesse do Estrela.»