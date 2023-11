O São Luís serviu novamente de fortaleza e o Farense venceu o Arouca por 2-0, no fecho da 10.ª jornada da Liga.

Os algarvios sobem à metade superior e dão sequência ao bom momento na Liga, enquanto os arouquenses acentuam a crise de resultados, embora a equipa de Daniel Ramos só se possa queixar de si própria. Cometeu dois erros flagrantes, sofreu da marca de castigo máximo e a sentença foi assumir o último lugar da tabela.

FILME DO JOGO E VÍDEOS DOS GOLOS

A partida, a primeira entre os dois emblemas no principal escalão, começou atrasada devido a problemas nas redes de uma das balizas e também tardou a animar. Durante a primeira meia-hora, não existiram ocasiões de golo claras, até que o Arouca brindou o Farense com duas.

Após uma perda de bola em zona perigosa, Belloumi serviu Bruno Duarte de bandeja e o avançado brasileiro ludibriou Arruabarrena, que caiu no engodo e cometeu penálti. Na cobrança, Mattheus Oliveira fez o sexto golo da temporada.

Os arouquenses ainda recuperavam do primeiro golpe quando sofreram o segundo. Sete minutos volvidos, Javi Montero deu mão na bola dentro da área e voltou a haver penálti. Desta feita, Mattheus deu a bola a Bruno Duarte e o avançado correspondeu com novo remate certeiro.

O 2-0 deixou o Farense – que até nem tinha feito por isso – totalmente confortável no jogo, enquanto o Arouca revelou falta de capacidade e criatividade para ameaçar uma reação.

A segunda parte foi diferente. Daniel Ramos deu mais imaginação ao meio-campo com a entrada de David Simão e o Arouca mostrou outra face.

Faltou acerto, primeiro de Mujica e depois de Montero, que tiveram na cabeça a possibilidade de reduzir, mas atiraram ao lado. Quando a bola seguiu o caminho da baliza, Ricardo Velho disse «presente».

Depois de um período inicial da segunda parte em que o Arouca fez por justificar, no mínimo, um golo, José Mota refrescou o miolo, deu velocidade na frente e conseguiu estancar a pressão dos visitantes, que deixam o Algarve com a sensação de que a resposta chegou tarde e de mãos dadas com a falta de eficácia. O Farense, por seu turno, nem sequer rematou à baliza no segundo tempo.

Concluída uma dezena de jornadas, já se podem fazer algumas contas.

O conjunto de Faro chegou ao nono lugar, com 13 pontos, ficando numa posição relativamente tranquila na tabela. Em sentido contrário, o Arouca amealhou a sexta derrota seguida - nono jogo sem ganhar no campeonato - e segura a «lanterna-vermelha». A saída de Daniel Ramos pode ter ganho força esta noite.